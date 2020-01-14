18 января в Лас-Вегасе в главном событии турнира UFC 246 экс-чемпион UFC в двух весовых категориях и человек, поднявший популярность ММА на небывалую высоту, Конор Макгрегор проведёт первый бой после разгромного поражения от Хабиба Нурмагомедова. UFC выбрал ему удобного соперника — американца Дональда Серроне, которого Хабиб уже обвинил в трусости. Однако у бойца из США есть возможность сотворить сенсацию.

Ковбой или агнец на заклание?

В преддверии первого турнира UFС в этом году фанаты больше всего опасаются мисматча в главном событии вечера, так как для этого есть определённые предпосылки. Конор Макгрегор возвращается в дело после длительного простоя против соперника, у которого он обязан выигрывать. Матчмейкеры UFC выбрали для него идеальный вариант. Дональд Серроне — именитый ветеран, готовый драться в стойке с кем угодно и где угодно, но при этом проигравший все бои соперникам экстра-класса. Бой пройдёт в полусреднем весе, поэтому Макгрегору не придётся много гонять и приводить себя в форму. Наконец, Серроне с годами стал достаточно медленным и должен будет в скорости по всем статьям проиграть ирландцу.

Не исключено, что Ковбой получит какой-то негласный бонус от UFC, если согласится полностью проводить бой в стойке, так как его борцовская подготовка выше, чем у ирландца. Именно поэтому коэффициенты на победу Серроне растут ближе к схватке и уже достигли уровня в 3,5-3,6. О том, что он нервничает перед боем, американец признался в одном из предматчевых интервью, за что был подвергнут массовой обструкции.

За неделю до боя я не могу спать по ночам и заставить себя что-то съесть. Выйти в октагон очень непросто, потому что от страха хочется всё бросить и убежать, а к горлу подкатывает ком. Я был у открытого люка самолёта и на вершинах высоких гор, но ни что так не заставляло шевелиться мои волосы на затылке, как выход в октагон, — так описал свои чувства Серроне.

Нестандартные откровения для бойца чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал «мышлением очкошника». Видимо, он и сам не очень верит в победу Ковбоя над своим самым принципиальным соперником в октагоне, отголоски противостояния с которым не утихли до сих пор.

Дональд Серроне Kelvin Ma/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Конор и ржавчина

В каком состоянии сейчас находится сам Макгрегор — главная загадка на миллион. Весь прошлый год он не утруждал себя упорными тренировками и попытками вернуться, а проводил время в промотурах, продавая свой виски по всему миру. Параллельно он получил иски от девушки, обвинившей его в изнасиловании, и пенсионера, получившего по лицу за отказ выпить крепкий напиток ирландца. Примеры Джона Джонса показывают, что звёздам такого масштаба многое сходит с рук, но не отвлекать и не нервировать перед ответственным боем такие новости не могут.

Более того на недавней открытой тренировке вызвала большие вопросы текущая форма ирландца. Конечно, на подобных видео бойцы нередко прячут все свои козыри и стараются ввести соперника в заблуждение, а такому талантливому «актёру» как Конор сделать это — раз плюнуть. В то, что Макгрегор сейчас готов посредственно, поверил бы даже великий Станиславский. Конор медленно передвигался по клетке и выбрасывал удары по лапам и подушкам словно в замедленной съёмке фильма Джеки Чана. К тому же он выглядел усталым физически, что заставляет думать о посетившей его «ржавчине». К примеру, перед боем с Райаном Бейдером Фёдор Емельяненко выглядел столь же не важно, и в итоге всё для него закончилось плачевно за считанные секунды.

Сам Конор, впрочем, выразил уверенность в своей победе в любом состоянии и заявил, что побьёт Ковбоя, даже если у него будет грипп. Может эту болезнь спортсмен упомянул не спроста, и он действительно перенёс её незадолго до боя. Это станет видно уже в ночь с субботы на воскресенье.

Ковбою нужно пережить шторм

С учётом долгого простоя Макгрегор вряд ли захочет переводить бой в чемпионские раунды и попытается решить вопрос как можно быстрее. Тактика блиц-крига может принести ему успех, так как он значительно быстрее, обладает тяжёлым ударом и взрывной мощью. В то же время Серроне с годами стал тяжело входить в бой. Порой ему нужно один-два раунда, чтобы раскачаться и почувствовать соперника, а в случае стремительного штурма у него не будет такой возможности. Однако шансы у американца всё-таки есть.

Во-первых, он неплохо борется и не раз удивлял сильных ударников болевыми и удушающими приёмами. 17 из 36 своих побед он одержал сдачей соперника. У Конора, напротив, борьба является слабым местом. Кроме того есть вопросы к его выносливости, что было заметно и в боях с Нейтом Диасом и с Нурмагомедовым. Если Ковбою удастся пережить шторм вначале и затащить бой в поздние раунды, у него появятся осязаемые шансы на успех и сенсацию, а поражение для Макгрегора будет означать крест на его чемпионских амбициях в ближайшее время и даже на всей карьере. Все помнят, чем закончилась история другой мегазвезды UFC Ронды Роузи.