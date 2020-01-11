https://static.news.ru/photo/215d9224-3590-11ea-93ec-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Âåëåíãóðèí Âëàäèìèð/FTP/GlobalLookPress

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высмеял страхи американского бойца Дональда Серроне, который будет вскоре сражаться с Конором Макгрегором. Об этом сообщило издание «Спорт-экспресс».

На своей странице в социальной сети Instagram российский боец выложил видео, где соперник Конора Макгрегора рассказал о своих страхах перед боем.

Из раза в раз я боюсь, нервничаю, думаю: «У меня руки тяжёлые, ноги тяжёлые. И ты так рано приезжаешь на арену, сидишь смотришь бои, следишь за временем», — поделился Дональд Серроне.

Хабиб Нурмагомедов разместил это видео в Stories социальной сети с подписью «Мышление очкошника».

Отмечается, что если Конор Макгрегор одержит победу в бою с Дональдом Серроне, то руководство UFC организует реванш ирландского бойца с Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее NEWS.ru писал о том, что отец и тренер российского бойца Абдулманап Нурмагомедов мечтает увидеть реванш Хабиба Нурмагомедова с Конором Макрегором.