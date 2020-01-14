Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на обвинения об изнасиловании.
Время расставит все по своим местам. Я сосредоточен на поясе, на том, чтобы мыслить позитивно. Я помолюсь за тех, кто пытается испортить мне жизнь подобными обвинениями, — приводит слова Макгрегора ESPN.
Кроме того, спортсмен, муж и отец двоих детей отрицает обвинения.
Да, конечно, я всё отрицаю, — добавил он.
31-летнего ирландца дважды в 2019 году обвиняли в ситуациях подобного рода.
Следующий бой Макгрегор проведёт с американским бойцом смешанных боевых искусств и бывшим профессиональным кикбоксером Дональдом Серроне. Встреча пройдёт 18 января 2020 года на T-Mobile Arena (США).
Ранее Макгрегор заявил, что станет чемпионом мира по боксу, писал NEWS.ru.
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