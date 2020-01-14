https://static.news.ru/photo/eef4ee56-36c8-11ea-a3bb-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на обвинения об изнасиловании.

Время расставит все по своим местам. Я сосредоточен на поясе, на том, чтобы мыслить позитивно. Я помолюсь за тех, кто пытается испортить мне жизнь подобными обвинениями, — приводит слова Макгрегора ESPN.

Кроме того, спортсмен, муж и отец двоих детей отрицает обвинения.

Да, конечно, я всё отрицаю, — добавил он.

31-летнего ирландца дважды в 2019 году обвиняли в ситуациях подобного рода.

Следующий бой Макгрегор проведёт с американским бойцом смешанных боевых искусств и бывшим профессиональным кикбоксером Дональдом Серроне. Встреча пройдёт 18 января 2020 года на T-Mobile Arena (США).

Ранее Макгрегор заявил, что станет чемпионом мира по боксу, писал NEWS.ru.