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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, что неделю употреблял алкогольные напитки перед поединком с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым.

Я пил всю неделю до боя. Я сделал ошибку, но я достаточно мужествен, чтобы признать и исправить её, вот что я сделал, — приводит слова Макгрегора портал MMA Junkie. Кроме...