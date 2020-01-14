Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что сможет стать чемпионом мира по боксу.
Я бы мог боксировать с Полом Малиньяджи, но это неинтересно, я его легко нокаутирую. Но я точно буду ещё боксировать. Я завоюю титул чемпиона мира по боксу, — цитирует Макгрегора ESPN.
Кроме того, 31-летний ирландский спортсмен заявил, что он сделал предложение подраться филлипинскому боксёру Мэнни Пакьяо, отметив, что шансы на поединок «очень хорошие».
Ранее Макгрегор заявил о готовности проведения боя-реванша с Мейвейзером, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен