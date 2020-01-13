https://static.news.ru/photo/7af78d3c-3697-11ea-9be1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор признался, что хотел бы провести бой-реванш с экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвейзером.

Я думаю, что мы должны сделать это. Я уверен, что смог бы победить Флойда во втором бою, — приводит слова Макгрегора ESPN, добавив, что бой должен пройти в рамках бокса.

Ирландский боец смешанных единоборств встречался с американским боксёром в августе 2017 года. Тогда Мейвейзер победил Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде поединка, который прошёл по правилам бокса.

Следующим соперником 31-летнего ирландца станет Дональд Серроне, бой с которым состоится 18 января 2020 года.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высмеял страхи американского бойца Дональда Серроне, который будет вскоре сражаться с Конором Макгрегором, ранее писал NEWS.ru.