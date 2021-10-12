Валуев призвал не расстраиваться из-за недопуска бойцов ММА из России на ЧЕ

Депутат Государственной думы России, известный в прошлом боксёр Николай Валуев отреагировал на отказ Украинской федерации смешанных единоборств (UF MMA) пускать российских спортсменов на чемпионат Европы, который пройдет в Киеве. Он призвал не расстраиваться по этому поводу, сообщает «Спорт-Экспресс».

Валуев напомнил, что в Европе проходят два чемпионата континента — под эгидой Всемирной организации ММА (GAMMA) и Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF). Это значит, что у сборной России будет шанс выступить на соревнованиях.

Расстраиваться нам не нужно, будет ещё один чемпионат Европы, — заявил Валуев.

Он выразил удивление, что организаций (эгид) целых две. Чемпионат Европы должен быть один, считает Валуев. Значит, его должна проводить одна организация.

Украина согласилась провести перенесенный из Грузии чемпионат Европы при условии отсутствия на нём россиян. GAMMA согласилась с этим требованием. Чемпионат Европы по MMA пройдет с 5 по 9 ноября.

Ранее российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал про поездку в Нидерланды, где он посетил кофешоп и бар, после чего попал в полицейский участок за драку с посетителем. Он отметил, что бармен отошёл и боец сам начал наливать себе пиво. Этому возмутился один из посетителей, после чего получил по лицу и отключился. Приехавшие полицейские забрали Емельяненко в участок и отпустили через два часа.