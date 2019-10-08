Трёхкратная чемпионка России и двукратная чемпионка мира по самбо в весовой категории до 56 килограммов Анастасия Валова в эксклюзивном интервью News.ru рассказала о развитии и проблемах женского самбо.

— За вашими плечами четыре мировых турнира по самбо: три чемпионата и Кубок. Какой запомнился больше всего?

— Каждый по-своему отложился в памяти: где-то меня переполняло счастье, где-то — огорчение. Наверное, всё-таки чемпионат мира-2015 особенно был примечателен, потому что это была моя вторая золотая медаль после бронзы, которую я завоевала в Минске в 2012 году. Тогда я просто не могла поверить в происходящее, мне казалось это каким-то сном.

— Какие цели и задачи перед сборной поставил тренер на предстоящем чемпионате мира в Южной Корее?

— Я, к сожалению, ну буду присутствовать на турнире. В моей весовой категории нас будет представлять Татьяна Казенюк. Никакой другой задачи, кроме победы перед нами не может стоять, как в личном, так и в общекомандном зачёте. Россия всегда уезжала с чемпионатов мира только с первого места в общей турнирной таблице . В этом году мы также не должны посрамить честь державы.

— Как происходит развитие женского самбо на сегодняшний день?

— Развитие идёт семимильными шагами. В нашу весовую категорию присоединяются не только уже знакомые нам оппоненты, но и новые страны. Например, я впервые видела сборную Нидерландов на Третьем международном турнире по самбо «Кубке президента Республики Татарстан». Они привезли достаточно много спортсменов и среди девочек, и среди мальчиков. И можно представить, какой накал нас ждёт на предстоящем чемпионате мира.

— С какими проблемами сталкиваются женщины в этом виде спорта?

— Как мне кажется, проблем у нас нет никаких. Самбо активно популяризируется и развивается в мире. В нашей стране среди единоборств — это один из ведущих видов спорта. У нас прекрасные школы, мы стараемся участвовать во всех соревнованиях, включая Европейские Игры. Хотя нет, с одной проблемой мы сталкиваемся регулярно — самое тяжёлое для нас — согнать вес. Со следующего года хотят менять весовые категории, пока не очень понятно, как именно, но уже готовимся перестраивать борьбу, меняться в весе.

— Какие перспективы в Корее?

— Думаю, больше половины золота мы сможем взять. Соперники не стоят на месте, тренируются, развиваются, изучают наши слабые стороны. У нас активно проходят различные семинары, когда наши тренеры уезжают за границу показывать и популяризировать вид спорта. Поэтому, самбо сейчас активно развивается, это становится интересным всё большему количеству зрителей, которые заполняют трибуны. Даже Международный олимпийский комитет (МОК) признал нас уже хоть и временно, но олимпийским видом спорта. К самбо сейчас приковано очень большое внимание, и любая ошибка может стоить дорого. Многие пытаются приобщиться к борьбе.

— Что-то изменилось после признания МОК?

— Да, у нас произошли небольшие изменения в правилах. Судейство стало более лояльным, если можно так говорить. Появилось больше стран, которые отбираются и участвуют в различных турнирах. Да и вообще стало больше стартов. Многие страны, которые раньше, возможно, не слышали о самбо, берутся проводить Кубки мира, создают школы, отдают туда детей. Развиваемся потихоньку.

— Воспринимают ли женщин в этом виде спорта серьёзно?

— Самбо — это самооборона без оружия. Уже столько лет существует в России. Нами гордятся, нас уважают, любят и побаиваются. Поэтому, с ребятами в этом плане потруднее. Бывает, если узнают, что занимаешься самбо, сразу стараются держаться подальше. Но нам слабаки и не нужны. А так интересуются, находят видео с соревнований, многие замечают в социальных сетях и поздравляют с победами. Приятно. Мне кажется, женщины — это красота и грация на ковре. Понятно, что у мужчин очень красивые броски, которых нет у девушек, но наше преимущество в изяществе, которое нравится публике.