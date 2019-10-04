В Казани прошёл III Международный турнир по самбо «Кубок президента Республики Татарстан». В соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены из 18 стран, включая представителей Нидерландов, Германии, Монголии и Армении.

Женщины

В первый день соревнований из пяти комплектов золотых медалей в руках россиянок оказались четыре. Единственное серебро стране принесла Валерия Анисимова, которая уступила одной из самых сложных конкуренток — Татьяне Мацко из Республики Беларусь. И это не первое поражение россиянки в весовой категории до 64 кг. В финале чемпионата Европы — 2019 в Испании белоруска уже обыгрывала Анисимову, а годом ранее на континентальном форуме в Греции Мацко также встречалась с соперницей и одержала победу. За свою карьеру спортсменка из Гродно выиграла три последних чемпионата мира.

В другой паре россиянка Виолетта Саяпина оказалась сильнее белоруски Малейки. Однако признать весомое преимущество представительницы России нельзя. Бой дался россиянке с большим трудом и минимальным преимуществом в одно очко (итоговый счёт — 1:0).

Мужчины

Ещё до старта соревнований в Казани было очевидно, что россиянам в самбо равных нет и вряд ли в ближайшие годы кто-то станет серьёзным конкурентом. Сразу в нескольких весовых категориях встретились лидеры последних лет (спойлер: все россияне).

Международная федерация самбо

Всё в порядке у Артёма Осипенко

31-летний самбист встречался с молдавским спортсменом Денисом Таки, который провёл первый бой в весе свыше 100 кг. До этого соперник россиянина стал вторым на II Европейских играх в Минске в весовой категории до 100 кг. Осипенко одержал досрочную победу, захватив руку дебютанта. Однако Таки не отчаивается — спортсмен уверен, что на чемпионате мира в Сеуле он сумеет добыть медали, проделав работу над ошибками после поединка с 31-летним Осипенко.

Для меня это новый опыт, уровень. Конечно, с таким сильнейшим соперником встретился в финале. Это честь. Мне нужно подтянуть борьбу в партере, чтобы достойно выступить на чемпионате мира, — сказал молдавский спортсмен.

Поташник снова в деле

Полтора года назад бронзовый призёр чемпионата России по самбо Николай Поташник получил травму, после которой, казалось, можно было забыть о спорте. Разрыв связки не проходит быстро, а уж тем более бесследно. Но он вернулся, чтобы победить. В весовой категории до 82 кг Поташник одолел чемпиона Европы по боевому самбо Ованеса Абгаряна, которому проигрывал все встречи.

Международная федерация самбо

Я прошёл целый курс реабилитации, но психологически боялся не вернуться. Тренер заставлял постоянно заниматься, некогда было себя жалеть. Очень рад, что вышел на ковёр и победил, — признался Поташник.

В другой паре до 100 кг Хадис Ибрагимов безоговорочно капитулировал перед Магомедом Магомедовым по прозвищу Молодой. 24-летнему самбисту просто запретили выходить врачи.

Мне приятно, что завоевал золото, жаль, конечно, что Хадису запретили выходить на ковёр, но это спорт, такое могло случиться с каждым, — поделился победитель.

В весовой категории до 57 кг российский самбист Игорь Беглеров встретился с представителем Казахстана Айдынбаем Кайберди. Все попытки россиянина перевести борьбу в партер и задушить соперника оказались тщетны. Казахстанец уверенно одержал победу со счётом 11:0, то и дело бросая 32-летнего самбиста на пол.

Сергей Лантюхов/News.ru

Травмированный, но непобеждённый

В весовой категории до 82 кг российский спортсмен Арам Григорян провёл уверенный бой с представителем Франции Корентином Фаринауксом.

Однако за две минуты до конца боя соперник попал россиянину в грудную клетку, после чего 20-летнему самбисту потребовалась медицинская помощь. Бой хотели было остановить, но Григорян продолжил схватку и одержал победу.

Я не мог отказаться от боя. Это вопрос победы, которую я добыл в честной борьбе, — заявил Григорян.

Популяризация самбо растёт с каждым днём, и это заметно по количеству людей на арене. Зал был забит настолько, что свободных мест можно было посчитать по пальцам на одной руке. Да и организация мероприятия набирает максимальную цифру по десятибалльной шкале: великолепное театрализованное представление по случаю открытия, концерт во второй день события и не менее роскошное закрытие. Всё это привносит в самбо определённый антураж и оставляет только приятные впечатления. Прошедший турнир, генеральным спонсором котором стала компания «Роснефть», смело можно приравнять к репетиции перед чемпионатом мира, который пройдёт в Сеуле (Южная Корея) с 7 по 11 ноября. И если россияне, как и в Казани, влюбив в себя всех, завоюют 25 золотых медалей, то это будет безоговорочный успех.