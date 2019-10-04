https://static.news.ru/photo/f80761f4-e786-11e9-9ac0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российские спортсмены завоевали 25 золотых медалей на третьем международном турнире по самбо «Кубок президента Республики Татарстан», который прошёл в Казани.

Во второй и заключительный день соревнований представители России заняли 12 первых мест.

Среди женщин золото взяли: Вера Лоткова в весовой категории до 52 кг; Карина Череван (до 60 кг), Виолетта Саяпина (до 68 кг) и Занара Качанова (до 80 кг). У мужчин высшую награду завоевали: Владимир Ламаров (до 52 кг), Алдар Буданаев (до 62), Рамазан Елаев (до 68 кг), Денис Любимов (до 74 кг), Арам Григорян (до 82), Алик Гогочури (до 90 кг), Руслан Киселев (до 100) и Григорий Пономарев (свыше 100 кг).

В турнире принимали участие лучшие борцы из 18-и стран мира.

Как сообщал News.ru, в первый день соревнований российские атлеты заняли 13 первых мест.