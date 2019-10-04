https://static.news.ru/photo/d02cfaca-e6c5-11e9-b67d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

В пятницу, 4 октября, стартовал Третий международный турнир по самбо «Кубок президента Республики Татарстан». В турнире принимают участие сборные 18-ти стран.

В первый день соревнований россияне завоевали 13 наград.

Среди женщин лучшими стали: Ольга Титова (в весовой категории до 48 кг); Анастасия Валова (до 56); Ольга Захарцова (до 72 кг), Мария Шекерова (свыше 80).

У мужчин отличились: Андрей Кубарков; Александр Нестеров (до 57 кг); Саян Хертек (до 62); Кирилл Любимов (до 68); Магомед Гаджиев (до 74 кг); Николай Поташник (до 82); Сергей Рябов (до 90); Магомед Магомедов (до 100); Артем Осипенко (свыше 100 кг).

Ранее News.ru писал, что исполком Международной федерации самбо (FIAS) принял решение провести первый чемпионат мира по пляжному самбо в 2020 году на Кипре.