Несмотря на преимущество соперницы в росте и длине рук, Шевченко с первого раунда установила комфортную для себя дистанцию, опережала Чукагян в каждом из разменов и отбила ей левую ногу. В конце первого раунда чемпионка перевела бой в партер и ударом локтем рассекла бровь американке.

Во втором раунде Шевченко использовала ту же тактику с переводом боя в партер в концовке. В третьем раунде Шевченко исполнила бросок раньше и жёстко добила Чукагян локтями из бокового контроля до остановки рефери.