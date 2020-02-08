Валентина Шевченко Валентина Шевченко Фото: Reinaldo Reginato/imago sportfotodienst/Global Look Press

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

Несмотря на преимущество соперницы в росте и длине рук, Шевченко с первого раунда установила комфортную для себя дистанцию, опережала Чукагян в каждом из разменов и отбила ей левую ногу. В конце первого раунда чемпионка перевела бой в партер и ударом локтем рассекла бровь американке.

Во втором раунде Шевченко использовала ту же тактику с переводом боя в партер в концовке. В третьем раунде Шевченко исполнила бросок раньше и жёстко добила Чукагян локтями из бокового контроля до остановки рефери.

Как сообщал NEWS.ru, тяжеловес Дмитрий Смоляков вызвал на бой Александра Емельяненко, назвав клоуном и мразью.

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