Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
Несмотря на преимущество соперницы в росте и длине рук, Шевченко с первого раунда установила комфортную для себя дистанцию, опережала Чукагян в каждом из разменов и отбила ей левую ногу. В конце первого раунда чемпионка перевела бой в партер и ударом локтем рассекла бровь американке.
Во втором раунде Шевченко использовала ту же тактику с переводом боя в партер в концовке. В третьем раунде Шевченко исполнила бросок раньше и жёстко добила Чукагян локтями из бокового контроля до остановки рефери.
Valentina Shevchenko (19-3) is still your UFC women's flyweight queen, tyrannizing Katlyn Chookagian en route to a third-round TKO in her third title defense. Only Amanda Nunes can test her. #UFC247pic.twitter.com/Sp0ihFgP99