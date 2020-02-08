Российский боец Дмитрий Смоляков, выступавший в Ultimate Fighting Championship, в грубой форме раскритиковал бойца ММА Александра Емельяненко и вызвал его на поединок.
Прошу Камила Гаджиева организовать встречу. Когда такая мразь ходит по моей стране и восхваляет себя... Ты клоун и животное, — сказал Смоляков в интервью «Вестнику ММА».
Ранее NEWS.ru писал, что Смоляков отказался выходить на бой с камерунцем Кристианом Вуапи из-за его крайне отрицательного рекорда.
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