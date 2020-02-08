https://static.news.ru/photo/bed7bf98-4a7b-11ea-8d88-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Дмитрий Смоляков, выступавший в Ultimate Fighting Championship, в грубой форме раскритиковал бойца ММА Александра Емельяненко и вызвал его на поединок.

Прошу Камила Гаджиева организовать встречу. Когда такая мразь ходит по моей стране и восхваляет себя... Ты клоун и животное, — сказал Смоляков в интервью «Вестнику ММА».

Ранее NEWS.ru писал, что Смоляков отказался выходить на бой с камерунцем Кристианом Вуапи из-за его крайне отрицательного рекорда.