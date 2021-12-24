В Сети появилось видео нокаута в бою Джигурды и Шпака

Опубликовано видео, на котором представлен заключительный отрезок поединка между актёром Никитой Джигурдой и блогером Александром Шпаком, прошедшим под эгидой промоушена «Наше дело». Схватка завершилась во втором раунде нокаутом 60-летнего артиста.

По ходу боя Джигурда несколько раз оказывался в нокдауне, но в то же время и сам один раз отправил на пол Шпака. Во втором раунде актёр пропустил удар справа после серии ударов в висок и не смог подняться.

Для Шпака это был первый бой в поп-ММА, в то время как Джигурда потерпел первое поражение в трёх матчах под эгидой промоушна. До настоящего момента в его активе значились победы над известным журналистом Отаром Кушанашвили и депутатом Госдумы Виталием Милоновым.

Ранее Джигурда, имеющий опыт выступления в боксёрских поединках после шоу «Король ринга», рассказал, что он сознательно не готовился к бою по правилам бокса с блогером Александром Шпаком. По его словам, самым сложным для него было отсутствие претензий к блогеру, которое трансформировалось в желание помочь сопернику.