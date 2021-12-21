Джигурда рассказал, что было самым сложным в бою со Шпаком

Актёр Никита Джигурда рассказал NEWS.ru о бое по правилам бокса с бодибилдером Александром Шпаком. По его словам, самым сложным было отсутствие претензий к блогеру.

Бой выйдет через несколько дней на YouTube. Я совершил тот подвиг, который мало кто совершил бы в данной ситуации. Я не тренировался перед боем сознательно, не ходил в зал и не бил грушу. Я же готовил этот спектакль как своеобразную церемониальную магию, мистерию, — признался Никита Борисович.

Артист объяснил, что сначала у него не было соперников, а затем ему предложили выйти на ринг против Шпака. Джигурда изучил страницу блогера в социальной сети и понял, что у его соперника тонкая и ранимая душа.

Я понял, что мой соперник обладает тонкой и ранимой душой, которую защищает броней телесного скафандра и занятиями кикбоксингом с юности, потому что нежная душа должна быть защищена. В этом бою самое сложное для меня было отсутствие претензией к Саше, даже наоборот — я хотел ему помочь быть увиденным тем, кем он есть внутри. И я это сделал, — сказал Джигурда.

Он добавил, что по контракту не может рассказывать, кто победил и какой гонорар получил по контракту.

Но я профессионал, и всегда говорю — заплатите ведьмаку чеканной монетой, — добавил актёр.

По его словам, поединок проходил по правилам бокса в перчатках ММА. Всего было три раунда по 2 минуты. Организаторы уменьшили октагон до 6,5 метров, чтобы снизить пространство для столкновений.

Это было зрелище, Сашка потом выложил инфу шутя, о том, что он споткнулся и что упал на нос, и получил фингал. Вы всё увидите сами — это было зрелище, — отметил Джигурда.

Ранее Шпак объяснил, что принял вызов Джигурды на бой, поскольку это его любимый актёр. Он добавил, что возвращение в октагон для поединка стало отличной возможностью заявить об этом. Шпак признался, что каждый день готовился к поединку с Джигурдой и это стало «экстренным воспоминанием былых навыков» из-за сжатых сроков.