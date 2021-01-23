В Сети появилось видео, как глава UFC уговаривает Хабиба провести бой

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Американец Дастин Порье в итоге победит ирландца Конора Макгрегора, хотя в самом начале боя европейский спортсмен и будет проявлять большую активность. Такое мнение высказал российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

Ранее стало известно, что бой между Порье и Макгрегором состоится на турнире UFC 257 в Абу-Даби 24 января. Гонорар Порье за бой составит $1 млн, тогда как Макгрегор получит $5...