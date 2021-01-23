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Единоборства

В Сети появилось видео, как глава UFC уговаривает Хабиба провести бой

10:15, 23 января 2021 33
Фото: Кадр из видео/combatalk/instagram.com

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Дэйна Уайт заявил завершившему карьеру чемпиону в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, что у предстоящего боя между Конором Макгрегором и Дастином Порье будет больше проданных трансляций, чем у его поединка с ирландцем в 2018 году, который установил рекорд по продажам PPV. Уайт попросил представить, что было бы, если бы с Конором Нурмагомедов встретился на ринге ещё раз.

Этот бой с Порье более популярен, чем твой поединок с Конором по PPV. Представь, что сделаете вы с Конором в ещё одном чёртовом бою. Просто говорю. Я просто сказал, — заявил Уайт Нурмагомедову на видео, опубликованном в Instagram-аккаунте Combatalk.

Российский боец только рассмеялся в ответ.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора в 2018 году собрал рекордные 2,4 млн продаж pay-per-view.

Как писал NEWS.ru, ранее ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор прокомментировал новость о возможном возвращении в октагон Хабиба Нурмагомедова. 

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