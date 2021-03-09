В поражении Яна от Стерлинга обвинили судью

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Авторитетный экс-рефери UFC и разработчик современных правил ММА Большой Джон Маккарти прокомментировал ошибку рефери поединка Петра Яна и Алджемейна Стерлинга, которая привела к дисквалификации россиянина за запрещённый удар коленом.

Если рефери в шаге от бойца рассказывает врачу, что предупреждал Яна о грозящей ему дисквалификации, это огромное опущение с его стороны. Это была чудовищная ошибка, потому что сначала Алджемейн спокойно сидел, а потом изобразил: «Боже мой, меня вырубили». Я видел, как он принимает тяжёлые удары. Он крепкий парень, и этот удар коленом был не так силён, как он хотел показать, — рассказал Маккарти на своём Youtube-канале WEIGHING IN.

Бой Яна и Стерлинга на прошедшем 6 марта турнире UFC 259 закончился дисквалификацией российского бойца в четвёртом раунде после нанесения им запрещённого удара коленом в голову по находящемуся на земле сопернику.

Как писал NEWS.ru, российский боец смешанного стиля Пётр Ян обратился к сопернику Алджемейну Стерлингу после поражения на UFC 259.