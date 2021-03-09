Пётр Ян обратился к Стерлингу после поражения из-за запрещённого удара

https://static.news.ru/photo/81f852ce-80fb-11eb-9594-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/mmapetryan

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян обратился к сопернику Алджемейну Стерлингу после поражения на UFC 259.

Все знают, что ты будешь так себя вести! Когда все раунды проиграны! — написал Ян в сторис Instagram.

Такое сообщение было ответом на пост Стерлинга, в котором тот обвинил россиянина в преднамеренном нанесении запрещённого удара. Стерлинг также написал, что не против реванша с Яном, но готов к бою с любым другим соперником.

Бой Яна и Стерлинга прошёл в воскресенье в Лас-Вегасе и был остановлен в четвёртом раунде после удара россиянина коленом в голову находящемуся в партере сопернику. В результате этого россиянин был лишён титула чемпиона UFC в наилегчайшем весе, пояс перешёл к Стерлингу.

Как писал NEWS.ru, Ян объяснил свой удар большой ошибкой, за которую он поплатился.