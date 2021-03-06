Пётр Ян прокомментировал дисквалификацию за запрещённый удар в UFC

https://static.news.ru/photo/afa2c90a-7f13-11eb-af67-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/mmapetryan

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян прокомментировал дисквалификацию за запрещённый удар в титульном бою с Алджемейном Стерлингом на UFC 259 в Лас-Вегасе.

Приношу свои извинения и желаю скорейшего выздоровления. Я не собирался использовать незаконный удар, я просто совершил большую ошибку и поплатился за нее, — написал Ян в Twitter.

Пётр Ян проиграл Стерлингу из-за запрещённого удара коленом в голову в четвёртом раунде. Российский боец был дисквалифицирован и утратил чемпионский пояс в наилегчайшем весе. Пояс достался Стерлингу.

Как сообщал NEWS.ru, российский легковес UFC Ислам Махачев победил удушением ручным треугольником в третьем раунде американца Дрю Добера на том же турнире.