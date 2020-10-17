В Федерации бокса РФ недовольны судейством встречи Ломаченко — Лопес

https://static.news.ru/photo/93c7affe-1116-11eb-9402-fa163e074e61_660.jpg Теофимо Лопес Фото: teofimolopez/instagram.com

В объединительном матче за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в лёгком весе между Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом было очевидно, что победу одержал украинский боксёр. Очень жаль, что судьи приняли неверное решение, заявил в разговоре с журналистами генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлёв.

Бой состоялся в Лас-Вегасе. Все трое судей отдали победу Лопесу со счётом 117:111, 116:112 и 119:109, причём последний счёт в исполнении дамы Джули Ледерман был явным перебором.

Генеральный секретарь Федерации бокса РФ отметил, что судьи приняли неверное решение, а Ломаченко было нужно выигрывать досрочно.

Очень печально, когда так судьи судят. Видно было, что Василий выиграл. Не надо жить американской мечтой, надо добиваться своей цели. Очень грубое судейское решение, — цитирует Кремлёва ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Ломаченко заявил, что считает неверным решение судей, согласно которому он проиграл объединительную встречу за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в лёгком весе с Теофимо Лопесом.