Употребление марихуаны стоило победы бойцу UFC

https://static.news.ru/photo/37af8ac4-352a-11eb-9725-fa163e074e61_660.jpg Нико Прайс Фото: Paulo Lopes/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Американский полусредневес Нико Прайс отстранён на шесть месяцев атлетической комиссией штата Невада за положительный тест на марихуану после боя с Дональдом Серроне в сентябре.

Как сообщает MMAFighting.com, марихуана является запрещённым веществом в соревновательный период, хотя в штате Невада, где проходил бой, её употребление легализовано. Помимо дисквалификации Прайс оштрафован на $8,5 тыс. и лишён победы над Серроне. Официально бой теперь признан несостоявшимся. Ранее Прайса уже наказывали за положительный тест на марихуану в 2017 году.

Как писал NEWS.ru, российский боец ММА Гаджимурад Антигулов, последние годы выступавший в UFC, устроил в нетрезвом состоянии драку на свадьбе в Дагестане.