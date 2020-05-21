UFC отменил бой с Волковым, который должен был возглавить турнир

https://static.news.ru/photo/3343bc40-9bfa-11ea-9fcd-fa163e074e61_660.jpg Александр Волков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) отменил турнир, главным событием которого должен был стать поединок Александра Волкова против Кёртиса Блейдса в тяжёлой весовой категории.

Бой россиянина с американцем должен был состояться 20 июня в канадском городе Саскатуне, но его решили отменить из-за распространения инфекции коронавируса, сообщает пресс-служба организации.

Кроме этих соревнований был также отменён турнир, запланированный на 27 июня в Остине (США).

На счету 31-летнего россиянина 31 победа и семь поражений в UFC. 29-летний американец отличился 13 победами и двумя поражениями.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что следующий турнир пройдет в Лас-Вегасе 30 мая, писал NEWS.ru.