Глава UFC Уайт: Хабиб приближается к статусу лучшего бойца в истории

Кто-нибудь может сказать, когда Хабиб вообще раунд проиграл? Он приближается к статусу не только лучшего бойца в лёгком весе, но и лучшего бойца вообще. Мы говорим о Джоне Джонсе и том, что он сделал, но как насчёт того, что сделал Хабиб? Это просто невероятно, — заявил Уайт на пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 254 в Абу-Даби.