Глава UFC Уайт: Хабиб приближается к статусу лучшего бойца в истории

Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт оценил уровень Хабиба Нурмагомедова и его роль в истории смешанных единоборств.
Кто-нибудь может сказать, когда Хабиб вообще раунд проиграл? Он приближается к статусу не только лучшего бойца в лёгком весе, но и лучшего бойца вообще. Мы говорим о Джоне Джонсе и том, что он сделал, но как насчёт того, что сделал Хабиб? Это просто невероятно, — заявил Уайт на пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 254 в Абу-Даби.
Поединок между Нурмагомедовым и Гейтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Как сообщал NEWS.ru, чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 254, сравнил Джастина Гейтжи со своими предыдущими соперниками.