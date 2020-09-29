Тухугов объяснил, почему бегал от соперника в третьем раунде

https://static.news.ru/photo/3c38cad2-02db-11eb-8490-fa163e074e61_660.jpg Зубайра Тухугов Фото: zubairatukhugov/instagram.com

Боец UFC Зубайра Тухугов прокомментировал поражение на турнире UFC 253 от канадца Хакима Давуду. Россиянин проиграл раздельным решением судей.

К сожалению, я подрался как никогда слабо. С такой командой я не должен был проигрывать и знаю, что сегодня очень сильно расстроил всех своих болельщиков, родных и близких. Был уверен, что выиграл первые два раунда и решил не рисковать в третьем раунде, и это было моей главной ошибкой, — написал Тухугов на своей странице в Instagram.

Также боец отметил, что планирует обследоваться, залечить небольшие травмы и вернуться в дело как можно скорее.

Тухугов вызвал критику фанатов и своего соперника из-за того, что в третьем раунде уходил от боя и нанёс всего пять ударов за пять минут.

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