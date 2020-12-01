Тренер Стерлинга назвал новую дату боя с Петром Яном

https://static.news.ru/photo/d201d77a-345e-11eb-9244-fa163e074e61_660.jpg Алджамэйн Стерлинг Фото: instagram.com/funkmastermma

Тренер официального претендента на титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга Рэй Лонго назвал возможные даты поединка с обладателем титула россиянином Петром Яном, который был назначен на 12 декабря, а затем перенесён по просьбе чемпиона.

Кажется, они рассматривают 13 и 20 февраля. Я слышал, что выберут всё-таки 13-е, но могу ошибаться, потому что 13 февраля дерётся Крис Уэйдман, — рассказал Лонго в подкасте Кенни Флориана.

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Как писал NEWS.ru, российский боец, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о запуске собственного мобильного оператора, Eagle Mobile.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября после победы над Джастином Гейтжи. Причиной для такого решения стало обещание, данное матери, не выступать без отца. В активе Хабиба 29 побед в 29 боях по правилам смешанных единоборств.