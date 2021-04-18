Сын Кадырова победил на боксёрском турнире после того, как его начали бить

https://static.news.ru/photo/c581b04c-a0e2-11eb-b701-96000091f725_660.jpg Фото: adam_benoevsky_095/instagram.com

В Сети появилось видео странной победы 13-летнего сына президента Чечни Рамзана Кадырова Адама. Поединок прошёл на международном турнире по боксу «Время Легенд 6: Специальная операция».

Во втором раунде боксёры устроили размен ударами, после чего на 50-й секунде рефери остановил бой и начал десятисекундный отсчёт. После этого секунданты выбросили белое полотенце. При этом соперник главы республики Аслан Баттиров уверенно держался на ногах. Более того, именно он наносил большую часть ударов.

Судья засчитал победу Кадырова-младшего техническим нокаутом и вручил тому пояс. После поединка ряд местных СМИ сообщали, что 13-летний Адам «не оставил ни единого шанса противнику».

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко рассказал, что подаренный ему главой Чечни Рамзаном Кадыровым автомобиль Mercedes был «наглым образом» у него отобран.