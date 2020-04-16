Состав сборной России по боксу на Олимпиаду будет пересмотрен

https://static.news.ru/photo/03ccece8-7fb2-11ea-9b77-fa163e074e61_660.jpg Умар Кремлёв Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что состав сборной России по боксу на Олимпиаду в Токио, которая была перенесена на 2021 год, будет пересмотрен по результатам национальных чемпионатов.

Сейчас надо победить коронавирус, а потом, в ноябре — начале декабря, планируем провести чемпионаты России. Состав сборной России на Олимпиаду будет формироваться заново по итогам предстоящих турниров. И это касается не только нашей сборной. Ведь за целый год может произойти все что угодно, — приводит слова Кремлёва пресс-служба ФБР.

Запланированный на март 2020 года европейский квалификационный турнир в Лондоне был прерван из-за распространения коронавируса. Единственным российским боксёром, успевшим завоевать квалификационную путёвку, стал Альберт Батыргазиев в весе до 57 кг.

Как писал NEWS.ru, российский боец UFC Александр Волков поддержал флешмоб постов с шутками про половцев и печенегов.