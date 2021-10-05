Соперник Петра Яна назвал его полноценным чемпионом

Претендент на временный титул UFC в легчайшем весе американец Кори Сэндхаген, который проведёт 30 октября поединок с россиянином Петром Яном, объяснил, почему победивший в нём будет считаться полноценным чемпионом. Он также назвал Яна лучшим бойцом в дивизионе. Слова Сэндхагена приводит MMAFighting.com.

Пётр Ян — лучший боец в дивизионе, поэтому если я выиграю у него, то буду чувствовать себя полноценным чемпионом, несмотря на то что это только временный титул. Я предполагал, что Стерлинг снимется с боя, поэтому начал тренировочный лагерь шесть недель назад. Рад, что судьба дала мне такой шанс, — рассказал Сэндхаген.

Также он отметил, что Ян очень крут и техничен, постоянно идёт вперёд и пытается нокаутировать соперника. При этом Сэндхаген подчеркнул, что россиянин пропускает много ударов, а потому у него будет шанс его нокаутировать.

Бой Яна и Сэндхагена станет соглавным событием турнира UFC 267 в Абу-Даби, а на кону будет титул временного чемпиона UFC, с которым Стерлинг будет обязан встретиться после восстановления.

Как сообщалось ранее, чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджемейн Стерлинг сделал прогноз на бой между американцем Кори Сэндхагеном и россиянином Петром Яном за временный чемпионский титул. Как он написал на своей странице в Instagram, Ян не выдержит и двух раундов. Ранее побороться за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе с Яном должен был сам Стерлинг, но произошла замена.