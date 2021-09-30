Стерлинг сделал прогноз на бой Яна с Сэндхагеном

Чемпион Ultimate FIghting Championship (UFC) в легчайшем весе американец Алджемейн Стерлинг сделал прогноз на бой между американцем Кори Сэндхагеном и россиянином Петром Яном за временный чемпионский титул. Как он написал на своей странице в Instagram, Ян не выдержит и двух раундов. Ранее побороться за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе с Яном должен был сам Стерлинг, но произошла замена.

Сэндхаген вынесет читера Петра Яна в течение двух раундов. Эпический реванш с ним состоится в декабре или в начале 2022 года. Пусть они поборются за второе место, а я позабочусь о том, чтобы мои нервы полностью восстановились. Я многого достиг в этом спорте и не собираюсь останавливаться, — заявил Стерлинг.

Бой за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе между Яном и Сэндхагеном пройдёт 30 октября на турнире UFC 267 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Как сообщалось ранее, экс-чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян прокомментировал замену соперника Алджемейна Стерлинга на другого американца — Кори Сэндхагена. Он заявил, что «Сэндхаген — достойный претендент на титул. Он опасный, жёсткий боец и показал отличный бой против Диллашоу».