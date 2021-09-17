Смит задушил Спэнна в главном бою UFC в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе завершился очередной турнир Ultimate Fighting Championship (UFC). В главном бою вечера американский полутяж Энтони Смит (36-16) победил Райана Спэнна (19-7) удушением из-за спины в первом раунде.

Соперники в дебюте обменялись жёсткими ударами, после чего Смит провалил более высокого соперника и потряс его двойкой, однако на земле Спэнну удалось выжить и перевести дух. Смит попытался завершить бой рычагом локтя, но только отдал сопернику инициативу. Вернув бой в стойку, экс-претендент на титул продолжил разбивать соперника и снова отправил его в нокдаун. В борьбе он забрал спину соперника и заставил Спэнна постучать в знак сдачи.

В соглавном поединке вечера также в полутяжёлом весе молдаванин Ион Куцелаба победил по очкам американца Девина Кларка.

Как стало известно ранее, российский боец Арман Царукян, выступающий в лёгком весе, нокаутировал в первом раунде американца греческого происхождения Христоса Ягоса на турнире UFC в Лас-Вегасе.