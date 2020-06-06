Шлеменко считает, что Макгрегор возобновит карьеру

https://static.news.ru/photo/5ea0c092-a8a5-11ea-98e9-fa163e074e61_660.jpg Александр Шлеменко Фото: Williams Paul/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский боец Александр Шлеменко уверен, что ирландский боец Конор Макгрегор, который накануне заявил об уходе из спорта, снова возобновит карьеру.

Он просто пользуется этим трюком. И в первый, и во второй раз это сработало, поскольку многих людей эта новость заинтересовала, и сейчас будет точно так же. Мне кажется, это чисто с той точки зрения, чтобы потом красиво вернуться, — цитирует Шлеменко ТАСС.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Об этом ирландец сообщил своим поклонникам в своём микроблоге в Twitter. Макгрегор сопроводил пост фотографией со своей матерью на одном из чемпионских поединков.

Ранее ирландец уже объявлял о завершении карьеры. В 2016 году таким образом он оказывал давление на руководство UFC, чтобы получить реванш против Нейта Диаса. Последнее подобное заявление он делал в марте 2019 года, писал NEWS.ru.