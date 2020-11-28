Шлеменко отказался считать Джонса соотечественником

https://static.news.ru/photo/b9b03f6c-32cf-11eb-a542-fa163e074e61_660.jpg Александр Шлеменко Фото: Александр Шлеменко/vk.com

Боец ММА Александр Шлеменко признался, что не относится к Рою Джонсу как к соотечественнику и больше симпатизировал в прошедшем бою Майку Тайсону.

Никогда не буду воспринимать Роя Джонса как соотечественника. Какой соотечественник? Всякое бывает: человек заразился идеей, он всю жизнь хотел быть русским, выучил в идеале язык и культуру. Но здесь же такого нет. Какие тут чувства? Если выбирать между ними двумя, я бы выбрал, чтобы Майк Тайсон представлял Россию в этом бою. Думаю, многие россияне так же бы отнеслись к этому, — цитирует Шлеменко Sport24.

Поединок Тайсона и Джонса состоялся 28 ноября в Лос-Анджелесе и прошёл все отведённые восемь двухминутных раундов, по итогам которых была зафиксирована ничья.

Как писал NEWS.ru, олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко прокомментировал бой между тяжеловесами Роем Джонсом — младшим и Майком Тайсоном, состоявшийся 29 ноября.