Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился своим мнением с News.ru о победе в третьем раунде чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова (28-0) над американцем Дастином Порье (25-6) на турнире UFC-242 в Абу-Даби.

— После дисквалификации Хабиб не просто вернулся, он сумел отстоять свой чемпионский титул. Кажется, бой превзошёл все ожидания.

— Бой действительно превзошёл ожидания, получился интереснее, чем я думал. А прогнозы мои чуть-чуть не подтвердились.

— Что предсказывали?

— Я считал, что Хабиб выиграет либо решением судей, либо одержит победу в лучшем случае в конце четвертого, начале пятого раунда.

— Удивили бойцы?

— Очень. И Хабиб, и Дастин удивили в первую очередь своей формой и готовностью к поединку. Мне кажется, они были в своей лучшей форме за все свои предыдущие поединки. Дастин всё делал очень грамотно, правильно работал. Впервые в его случае я увидел, как он поймал россиянина на удушающем и довольно плотно взял. Конечно, все понимают, что вряд ли б он его задушил, но как он его взял... Не видел, чтобы Хабиба так прихватывали.

— Не показалось, что Порье потратил все силы на этот приём?

— В этом как раз и была его ошибка. Я думаю, многим показалось, что он был близок к победе. Дастин очень хорошо взял соперника, бросил все силы. А потом я обратил внимание на его глаза — они уже были потеряны. А когда Хабиб закрыл свой замок, от которого, кстати, в первом раунде Порье достаточно легко защищался, то он уже не смог защититься.

Александр Шлеменко Williams Paul/Icon Sportswire/Global Look Press

— Сказалась усталость?

— Он же очень сильно тянул Хабиба. Сказалась не физическая усталость, а скорее психологическая — ты вроде бы делаешь все правильно, у тебя должно всё получиться, и, кажется, эта победа уже в твоих руках, бросаешь все силы, а оно «хоп» и срывается. И в этот момент ты проваливаешься в эмоциональную яму. Тебе необходимо время на восстановление, а его нет. В этот момент Хабиб уже закрыл свой замок на противнике. В этом и есть красота единоборств. У Дастина не получилось, получилось у Хабиба.

— 28 побед. И каждый раз Хабиб пытается уложить соперника на пол. Найдётся ли тот, кому удастся противостоять?

— Он никогда не работал в стойке, все это знают. Это не сильная его сторона. Он это и не скрывает. Мне кажется, Хабиб очень расчётливый, никогда в жизни не рисковал. Он очень осторожно работает, и всё получается. У бойца рекорд — 28 побед и ни одного поражения. Я думаю, что это сказывается — то есть он не стремится делать каких-то рискованных вещей в октагоне. Не спорю, может быть, где-то это недоработка на зрителя, который всегда хочет зрелище. Но это его стиль, который приносит успех. Кто знает, может быть, следующий соперник не даст так быстро перевести противника на пол.

— Следующий поединок должен быть с Тони Фергюсоном. Как считаете, состоится бой или нет? После победы над Дастином Порье россиянин не смог ответить на этот вопрос.

— Тони будет самым сложным соперником для Хабиба. Если взять Порье, то американец был одним из самых удобных противников для россиянина. А Тони абсолютно непредсказуемый спортсмен. Он выше Хабиба, хорошо очень борется, довольно неплохо бьёт — универсал. Поэтому, я думаю, бой должен состояться, вопрос — когда. Я думаю, все понимают, что интрига здесь присутствовала даже тогда, когда и речи не шло о бое. Очевидно, встреча с Фергюсоном будет гораздо интереснее, чем то, что мы увидели в субботу. И Хабиба нельзя ставить явным фаворитом.