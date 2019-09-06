Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился своим мнением с News.ru о победе в третьем раунде чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова (28-0) над американцем Дастином Порье (25-6) на турнире UFC-242 в Абу-Даби.

После дисквалификации Хабиб не просто вернулся, он сумел отстоять свой чемпионский титул. Кажется, бой превзошёл все ожидания.

— Бой действительно превзошёл ожидания, получился интереснее, чем я думал. А прогнозы мои чуть-чуть не подтвердились.

Что предсказывали?

— Я считал, что Хабиб выиграет либо решением судей, либо одержит победу в лучшем случае в конце четвертого, начале пятого раунда.

Удивили бойцы?

— Очень. И Хабиб, и Дастин удивили в первую очередь своей формой и готовностью к поединку. Мне кажется, они были в своей лучшей форме за все свои предыдущие поединки. Дастин всё делал очень грамотно, правильно работал. Впервые в его случае я увидел, как он поймал россиянина на удушающем и довольно плотно взял. Конечно, все понимают, что вряд ли б он его задушил, но как он его взял... Не видел, чтобы Хабиба так прихватывали.

Не показалось, что Порье потратил все силы на этот приём?

— В этом как раз и была его ошибка. Я думаю, многим показалось, что он был близок к победе. Дастин очень хорошо взял соперника, бросил все силы. А потом я обратил внимание на его глаза — они уже были потеряны. А когда Хабиб закрыл свой замок, от которого, кстати, в первом раунде Порье достаточно легко защищался, то он уже не смог защититься.

Александр ШлеменкоАлександр ШлеменкоWilliams Paul/Icon Sportswire/Global Look Press

Сказалась усталость?

— Он же очень сильно тянул Хабиба. Сказалась не физическая усталость, а скорее психологическая — ты вроде бы делаешь все правильно, у тебя должно всё получиться, и, кажется, эта победа уже в твоих руках, бросаешь все силы, а оно «хоп» и срывается. И в этот момент ты проваливаешься в эмоциональную яму. Тебе необходимо время на восстановление, а его нет. В этот момент Хабиб уже закрыл свой замок на противнике. В этом и есть красота единоборств. У Дастина не получилось, получилось у Хабиба.

28 побед. И каждый раз Хабиб пытается уложить соперника на пол. Найдётся ли тот, кому удастся противостоять?

— Он никогда не работал в стойке, все это знают. Это не сильная его сторона. Он это и не скрывает. Мне кажется, Хабиб очень расчётливый, никогда в жизни не рисковал. Он очень осторожно работает, и всё получается. У бойца рекорд — 28 побед и ни одного поражения. Я думаю, что это сказывается — то есть он не стремится делать каких-то рискованных вещей в октагоне. Не спорю, может быть, где-то это недоработка на зрителя, который всегда хочет зрелище. Но это его стиль, который приносит успех. Кто знает, может быть, следующий соперник не даст так быстро перевести противника на пол.

Следующий поединок должен быть с Тони Фергюсоном. Как считаете, состоится бой или нет? После победы над Дастином Порье россиянин не смог ответить на этот вопрос.

— Тони будет самым сложным соперником для Хабиба. Если взять Порье, то американец был одним из самых удобных противников для россиянина. А Тони абсолютно непредсказуемый спортсмен. Он выше Хабиба, хорошо очень борется, довольно неплохо бьёт — универсал. Поэтому, я думаю, бой должен состояться, вопрос — когда. Я думаю, все понимают, что интрига здесь присутствовала даже тогда, когда и речи не шло о бое. Очевидно, встреча с Фергюсоном будет гораздо интереснее, чем то, что мы увидели в субботу. И Хабиба нельзя ставить явным фаворитом.

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