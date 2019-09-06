https://static.news.ru/photo/d969f9b4-d1fb-11e9-a63e-fa163e074e61_660.jpgДана УайтФото: SIMON HASTEGRD/imago sportfotodienst/Global Look Press
Глава UFC Дана Уайт назвал имя следующего возможного соперника российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова.
Тони Фергюсон — следующий соперник для Хабиба. Конечно, если Тони согласится, — цитирует Уайта Sport24.
Уайт отметил, что за вечер 7 сентября Нурмагомедов также получил премию в $50 тысяч. Ранее отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что за бой с американцем Дастином Порье его сын заработает в три раза больше денег, чем за бой с Конором Макгрегором в 2018 году.
Нурмагомедов одержал победу над Порье, проведя удушающий приём в третьем раунде, после чего американец попросил об остановке поединка и признал поражение. Таким образом, российский боец второй раз подряд защитил титул абсолютного чемпиона мира UFC в лёгком весе.
Победа в поединке с Порье в Абу-Даби стала 28-й в послужном списке Нурмагомедова.