https://static.news.ru/photo/d969f9b4-d1fb-11e9-a63e-fa163e074e61_660.jpg Дана Уайт Фото: SIMON HASTEGRD/imago sportfotodienst/Global Look Press

Глава UFC Дана Уайт назвал имя следующего возможного соперника российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова.

Тони Фергюсон — следующий соперник для Хабиба. Конечно, если Тони согласится, — цитирует Уайта Sport24 .

Уайт отметил, что за вечер 7 сентября Нурмагомедов также получил премию в $50 тысяч. Ранее отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что за бой с американцем Дастином Порье его сын заработает в три раза больше денег, чем за бой с Конором Макгрегором в 2018 году.

Нурмагомедов одержал победу над Порье, проведя удушающий приём в третьем раунде, после чего американец попросил об остановке поединка и признал поражение. Таким образом, российский боец второй раз подряд защитил титул абсолютного чемпиона мира UFC в лёгком весе.

Победа в поединке с Порье в Абу-Даби стала 28-й в послужном списке Нурмагомедова.

Как ранее писал News.ru, в Сети высмеяли эпатажного ирландского бойца Конора Макгрегора после призыва UFC организовать ему бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве.