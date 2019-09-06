https://static.news.ru/photo/6acc1cea-d1e1-11e9-b19a-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Andrew Dieb/Icon Sportswire, via/Global Look Press

Знаменитый ирландский боец Конор Макгрегор стал объектом насмешек в Сети после призыва Ultimatate Fighting Championship (UFC) организовать ему бой-реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.

Book my rematch for Moscow. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 сентября 2019 г.

Идея Макгрегора показалась пользователям Twitter неудачной, и они поспешили высказать своё видение завершения такого боя.

Мы не хотим, чтобы ты помер, парень, — прокомментировал пост спортсмена один из подписчиков.

Кроме того, ирландцу напомнили сокрушительное поражение, которое он потерпел в октябре 2018 года.

Хочешь получить снова? — обратился с вопросом к Макгрегору один из комментаторов.

Ain't one loss enough for you or you want to lose to him again? — Abdi_k (@Abdirashid_fh4) 7 сентября 2019 г.

Более того, спортсмена обвинили в желании наживы и исключительной корысти. Поклонники также разочарованно назвали бойца жалким рабом денег.

7 сентября чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) победил удушающим приёмом в третьем раунде американца Дастина Порье (25-6) и отстоял свой чемпионский титул на турнире в Абу-Даби.

Ранее News.ru писал о том, что чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём отношении к бывшему сопернику ирландцу Конору Макгрегору, с которым его связывает давняя вражда. Спортсмен отметил, что в бою с ним Макгрегор не сделал ничего из обещанного в клетке и показал себя как психологически слабый человек.