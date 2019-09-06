Более того, спортсмена обвинили в желании наживы и исключительной корысти. Поклонники также разочарованно назвали бойца жалким рабом денег.
7 сентября чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) победил удушающим приёмом в третьем раунде американца Дастина Порье (25-6) и отстоял свой чемпионский титул на турнире в Абу-Даби.
Ранее News.ru писал о том, что чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём отношении к бывшему сопернику ирландцу Конору Макгрегору, с которым его связывает давняя вражда. Спортсмен отметил, что в бою с ним Макгрегор не сделал ничего из обещанного в клетке и показал себя как психологически слабый человек.