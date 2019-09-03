https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём отношении к бывшему сопернику ирландцу Конору Макгрегору, с которым его связывает давняя вражда.

Мне не нравится этот парень. Он бьёт стариков, теряет разум. Когда есть деньги, человек меняется, поэтому надо уметь себя контролировать. Как можно бить старого человека? Ты один из лучших бойцов мира и при этом бьёшь стариков? Тот человек мог умереть. Надо контролировать руки, ноги, голову, эмоции, — рассказал Нурмагомедов в интервью Youtube-каналу BT Sport.

Также Нурмагомедов отметил, что в бою с ним Макгрегор не сделал ничего из обещанного в клетке и показал себя как психологически слабый человек.

Как сообщал News.ru, Дастин Порье пообещал победить Нурмагомедова и после этого стать лучшим.