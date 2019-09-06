https://static.news.ru/photo/3dc6b51e-d1b1-11e9-adad-fa163e074e61_660.jpg Фото: https://vk.com/ufc

Соперники осторожно начали первый раунд, но Хабиб постепенно начал поджимать соперника к клетке, а Порье отвечал ударами ногами, затем россиянин пробил двойку, прошёл в ноги и взял контроль соперника со спины и начал проводить тот же удушающий, что против Макгрегора, однако Порье защитился, и Хабиб перешёл к тактике ударов. Любые попытки американца встать россиянин встречал новыми переводами и контролировал до конца раунда.

Во втором раунде Хабиб пропустил тяжелейший удар с правой и был вынужден отступить. Порье бросился на добивание, но Хабиб сумел перевести дух и дал сопернику вымахаться, а затем прошёл в ноги и занял позицию бокового контроля. Порье хорошо защищался внизу, не давая сопернику нанести большой урон, однако американец получил сильное рассечение у левого глаза. Нурмагомедов продолжил давление на земле и у сетки и неплохо пробил коленом в концовке раунда.

При попытке провести тейкдаун в начале третьего раунда Порье встретил Нурмагомедова гильотиной, но Хабиб без проблем выбрался из сложного положения, занял доминирующее положение и сам попытался душить из-за спины. Вторая попытка увенчалась успехом, и Порье сдался.

Как сообщал News.ru, российский боец Ислам Махачев одержал уверенную победу над бразильцем Дэви Рамосом.