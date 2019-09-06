https://static.news.ru/photo/35a4c70e-d1a7-11e9-82b7-fa163e074e61_660.jpg Ислам Махачев Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский легковес Ислам Махачев (18-1) победил единогласным решением судей бразильца Дэви Рамоса (10-3) на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Махачев осторожно в контратакующей манере провёл первый раунд, стараясь перестрелять соперника с дистанции, в чём неплохо преуспел. Во втором раунде Рамос попытался провести тейкдаун и стал действовать активнее. Махачев продолжил действовать вторым номером, акцентируясь на одиночных ударах, и к концу раунда разбил сопернику лицо в кровь.

В начале третьего раунда Махачев потряс соперника ударом колена, а затем обрушил на него град ударов в партере. Бразилец дотерпел до финального гонга, но судейское решение было в пользу россиянина со счётом 30:27 и 30:26 (двое).

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