https://static.news.ru/photo/1a345b34-d1a6-11e9-9e76-fa163e074e61_660.jpg Шамиль Абдурахимов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский тяжеловес UFC Шамиль Абдурахимов (20-5) проиграл техническим нокаутом во втором раунде американцу Кёртису Блейдсу (12-2)

Блейдс уже на первой минуте провёл тейкдаун и прошёл россиянину за спину. Абдурахимов вернул бой в стойку, успел нанести несколько ударов, но снова пропустил проход в ноги. На последних секундах первого раунда Блейдс забрался в маунт и нанёс несколько жёстких ударов локтями. Во втором раунде американец использовал ту же тактику и, свалив соперника на землю, добил его серией ударов и сломал Абдурахимову нос.

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