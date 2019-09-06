https://static.news.ru/photo/ff99cada-d19f-11e9-ae6b-fa163e074e61_660.jpg Майрбек Тайсумов Фото: Andreas L Eriksson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Боец чеченского происхождения, представляющий Россию и Австрию Майрбек Тайсумов (27-6), проиграл по очкам бразильцу Карлосу Диего Феррейре (16-2) на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Тайсумов в середине первого раунда потряс своего соперника, но не бросился его добивать и уверенно довёл первый раунд в стойке до победы. Во втором раунде бразилец перехватил инициативу и разбил Тайсумову нос в жёстком размене ударами.

Заключительную пятиминутку бразилец провёл активнее, пытаясь перевести бой в партер и выигрывая размены ударами у Тайсумова. По итогам трёх раундов судьи отдали победу бразильцу со счётом 29:28 и 29:27 (двое).



Таким образом, Тайсумов прервал свою серию из шести побед кряду, а Феррейра вслед за Рустамом Хабиловым взял верх и над ещё одним российским бойцом.

Как сообщал News.ru, Зубайра Тухугов свёл вничью поединок с новичком UFC, британцем Лероном Мёрфи на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

