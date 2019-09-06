https://static.news.ru/photo/0bf639fc-d197-11e9-99cb-fa163e074e61_660.jpg Зубайра Тухугов и Лерон Мёрфи Фото: zubairatukhugov/instagram.com

Российский боец Зубайра Тухугов (18-4-1) в упорнейшем поединке добился ничьей с новичком UFC Лероном Мёрфи (8-0-1) решением судей.

После размена ударами в начале боя Тухугов отправил в нокдаун соперника с правой и бросился добивать. Британец сумел пережить штурм, но отдал инициативу в партере, где Тухугов уверенно контролировал соперника до конца первого раунда. Во втором раунде уже Мёрфи потряс Тухугова, но на встречном движении россиянин поймал его и перевёл бой в партер. Мёрфи попытался провести гильотину, что позволило ему вернуть бой в стойку и нанести Тухугову несколько жёстких ударов до конца раунда и выровнять бой.

В заключительной пятиминутке Мёрфи сохранил больше сил и лучше смотрелся в размене ударами и при этом неплохо защищался от тейкдаунов Тухугова, но в концовке россиянин всё-таки дважды переводил бой на землю, что стало решающим фактором в третьем раунде. По итогам трёх раундов один судья поставил счёт 29:28 в пользу Тухугова, другой с таким же счётом отдал предпочтение Мёрфи, а третий поставил равные очки 28:28.

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