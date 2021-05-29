Шанс на революцию: Кадыров готов поставить власть в Чечне на бой сына

Очередной эфир Рамзана Кадырова поднял волну хайпа в мире единоборств. Глава Чечни готов подать в отставку, если его 13-летний сын Адам не победит блогера, назвавшего его мешком. Разбираемся, что стало причиной вызова и как сам блогер Тумсо Абдурахманов отреагировал на вызов Кадыровых.

Чем блогер разгневал Кадырова

Эпоха цифровизации привела к тому, что блогеры стали своего рода пятой властью и в некоторых случаях личными врагами глав государств и республик. 35-летний уроженец Чечни Тумсо Абдурахманов живёт в Швеции и оттуда словом противостоит Кадырову и его окружению. Началось всё с конфликта Абдурахманова с племянником Кадырова Исламом, после которого он в 2015 году был вынужден покинуть Чеченскую Республику, а в итоге транзитом через Грузию и Польшу оказался в Швеции, где и получил политическое убежище.

С тех пор Абдурахманов стал вести свой YouTube-канал, где жёстко и агрессивно критиковал Кадырова и его окружение, после чего, по словам блогера, ему объявил кровную месть спикер чеченского парламента Магомед Даудов. Очевидно, что конфликт с руководством Чечни для Тумсо давно перерос в личную войну и он не упускает ни одной возможности, чтобы «зацепить» Кадырова.

Поводом для очередной едкой иронии стал бой 13-летнего Адама Кадырова с его кабардинским ровесником Асланом Биттировым. Любители бокса заметили некоторые странности в достижении сыном чеченского лидера победы, так как рефери отсчитал нокдаун в тот момент, когда его не было, а затем угловые Биттирова выбросили полотенце, хотя их подопечный не уступал хозяину ринга.

Адам Кадыров vk.com/ramzan

Абдурахманов иронично высмеял этот поединок и назвал Адама Кадырова «мешком», чем нарвался на ответную реакцию. В ходе очередного эфира в Instagram Кадыров с сыном вызвали блогера на бой, причём в необычном стиле.

Один блогер недоволен им (Адамом. — NEWS.ru). Он говорит, что ты «мешок». Адам. Брось ему вызов! Если он тебя побьет, я уйду с должности главы республики. У него есть шанс совершить революцию. Если он побьёт его (Адама. — NEWS.ru), я дам ему совершить эту революцию. Напишу заявление и уйду с работы, — сказал Кадыров.

Победа в поедании котлет

После этого глава республики обратился к сыну с вопросом, не побоялся бы он вступить в бой с Абдурахмановым, на что юноша уверенно ответил: «Клянусь Господом, не побоялся бы».

Кадыровы при этом не уточняли, по каким правилам бокса или ММА может пройти этот поединок и на какой территории. Очевидно, что въезд в Чечню для Абдурахманова заказан просто по соображениям личной безопасности. Кстати, в 2020 году в Швеции на него было совершено покушение. Преступник пытался убить его ударом молотка, но блогер отбился от него и передал в руки полиции, что уже говорит о его неплохой физической подготовке.

В то же время сам Тумсо утверждает, что предпочёл бы не драться с младшим Кадыровым, а дискутировать со старшим, и конечно уверен в своей победе в этих дебатах.

Перестань меня бояться и выйди со мной на диспут. Одержи победу здесь. Попробуй хотя бы устоять в диспуте со мной. Ты ведь говорил, что любому готов доказать свою правоту, правильность вашего пресловутого пути Ахмата Кадырова, что вы не предатели, что действовали в рамках Ислама, в рамках чеченских адатов (обычаев. — NEWS.ru), — ответил Абдурахманов.

Также блогер отметил, что прежде чем бросать подобные вызовы, семейству Кадыровых стоит сначала справиться с лишним весом, а единственное состязание, в котором они могут победить, — это поедание котлет.

Тумсо Абдурахманов Тумсо Абдурахманов/vk.com

Чимаеву тоже досталось

Ещё одной мишенью Абдурахманова в последнее время стал Хамзат Чимаев, который так же, как и сам блогер, в своё время перебрался в Швецию. Однако после успешного дебюта в UFC Борз был обласкан вниманием на родине. Он неоднократно приезжал в гости к Кадырову, проходил в Чечне восстановление от последствий коронавируса и перенёс операцию по удалению щитовидной железы. Кроме того, глава республики подарил бойцу «Мерседес», который он уже успел разбить.

Абдурахманов утверждает, что после таких действий Чимаева и введённых в США санкций в отношении Кадырова боец уже не вернётся в Швецию, где могут аннулировать его вид на жительство. Каких-то подтверждений этим словам ни блогер, ни кто-либо другой пока не предоставил, однако известно, что Чимаев становился чемпионом Швеции по вольной борьбе и представлял её на международной арене. Впрочем, в крупнейших соревнованиях — чемпионатах мира и Олимпийских играх — он не участвовал, а потому сложно судить о наличии у него шведского гражданства. В любом случае, в лице Чимаева острый на язык блогер приобрёл ещё одного противника.