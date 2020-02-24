https://static.news.ru/photo/26e7973e-56e3-11ea-95aa-fa163e074e61_660.jpg Сергей Харитонов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В главном бою вечера на турнире в Минске по смешанным единоборствам с модифицированными правилами известный российский боец Сергей Харитонов нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса.

Первый раунд прошёл с преимуществом россиянина, который легче двигался на ногах и опережал соперника. Во второй пятиминутке одна из его атак увенчалась успехом и мощный правый кросс отправил соперника в нокаут.

Как писал NEWS.ru, Деонтей Уайлдер был доставлен в больницу после поражения техническим нокаутом от Тайсона Фьюри.