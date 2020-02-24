В главном бою вечера на турнире в Минске по смешанным единоборствам с модифицированными правилами известный российский боец Сергей Харитонов нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса.
Первый раунд прошёл с преимуществом россиянина, который легче двигался на ногах и опережал соперника. Во второй пятиминутке одна из его атак увенчалась успехом и мощный правый кросс отправил соперника в нокаут.
Как писал NEWS.ru, Деонтей Уайлдер был доставлен в больницу после поражения техническим нокаутом от Тайсона Фьюри.
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