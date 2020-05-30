Сакаи победил Иванова в упорной битве тяжеловесов на UFC

https://static.news.ru/photo/dc03a300-a2ed-11ea-882a-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/augustosakai

В соглавном бою вечера на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе бразильский тяжеловес Аугусто Сакаи (15-1-1) победил по очкам болгарина Благоя Иванова (18-4) и одержал четвёртую победу кряду.

Сакаи все три раунда работал первым номером и явно чаще попадал в третьем раунде. В активе Иванова были несколько успешных контратак, оставивших отметины на лице бразильца. В конце второго раунда Иванову удался тейкдаун, но концовка боя осталась за его соперником. В итоге двое судей отдали победу Сакаи со счётом 29:28, а третий рефери удивил, отдав предпочтение Иванову со счётом 30:27.

В одном из предварительных боёв сестра чемпионки UFC в наилегчайшем весе Валентины Шевченко Антонина проиграла единогласным решением судей американке Кэтлин Чукагян.

Как писал NEWS.ru, российский средневес Владимир Минеев нокаутировал Артура Пронина в главном бою дебютного турнира промоутерской компании Leon Warriors.