Руслан Проводников: «Попасть в США — не значит поймать бога за одно место»

Российский боксёр, экс-чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Руслан Проводников рассказал про выступления в США и признался, что никогда не хотел там остаться. С его точки зрения, менталитет людей там отличается от российского.

В Америке действительно классно, там есть все условия для спортсмена, чтобы реализовать мечту. Но там не так всё просто. Если ты попал в Америку — не значит, что ты схватил бога за одно место. Вы не представляете, через что мне там пришлось пройти и сколько раз мне хотелось всё бросить. Я почти 10 лет в США боксировал, с 2007-го по 2016-й, и я тогда понимал, что не смогу там остаться. Там другой менталитет, другие люди, и быть эмигрантом в чужой стране я не хочу. Я принципиально живу там, где родился и вырос — в посёлке Берёзово, — передаёт слова Проводникова корреспондент NEWS.ru.

На счету Проводникова 30 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений.

19 декабря Проводников проведёт бой в Москве на «ВТБ Арене» против экс-бойца ММА Али Багаутинова. Ранее стали известны подробности этого боя.