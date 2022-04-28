Россиянин Павлович провёдет бой с экс-претендентом на титул чемпиона UFC Россиянин Сергей Павлович провёдет бой с Дерриком Льюисом на турнире UFC

Сергей Павлович / Фото tofight.ru

Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович в рамках UFC проведёт бой с американцем Дерриком Льюисом. Как сообщает ESPN, встреча состоится 30 июля.

Отмечается, что Льюис занимает седьмую строчку в десятке лучших тяжеловесов. Павлович пока не входит в этот список.

29-летний россиянин в марте этого года одержал досрочную победу над соотечественником Шамилем Абдурахимовым. 37-летний американский тяжеловес последний раз выходил в октагон в августе 2021-го, когда проиграл Сирилу Гану в поединке за титул временного чемпиона UFC.

На счету Павловича 15 побед и одно поражение в карьере. В активе Льюиса 26 побед в ММА и девять поражений. Отметим, что Льюис победил трёх россиян в UFC: Алексея Олейника, Шамиля Абдурахимова, Александра Волкова.