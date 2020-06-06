Россиянин Харитонов: Макгрегору стоило уйти после боя с Мейвезером

https://static.news.ru/photo/c19f9350-a8a3-11ea-b799-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландцу Конору Макгрегору стоило бы завершить карьеру ещё три года назад после боя с американцем Флойдом Мейвезером-младшим. Такое мнение высказал российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов.

Он не стал предполагать, действительно ли ирландец решил покинуть спорт или же снова вернётся спустя какое-то время.

Я бы на его месте завершил карьеру еще после боя с Флойдом Мейвезером. Вот и всё, добавить здесь нечего, — цитирует Харитонова РИА Новости.

Ранее Макгрегор объявил о завершении карьеры, об этом он сообщил поклонникам в Twitter, сопроводив пост фотографией со своей матерью на одном из чемпионских поединков.

Ирландец уже объявлял о завершении карьеры. В 2016 году таким образом он оказывал давление на руководство UFC, чтобы получить реванш против Нейта Диаса. Последнее подобное заявление, писал NEWS.ru, он делал в марте 2019 года, но затем вернулся и в январе 2020 года победил нокаутом американца Дональда Серроне.