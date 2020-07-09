Пётр Ян рассказал, что недавно дрался в омских клубах

https://static.news.ru/photo/191fe6f8-c1a8-11ea-bc51-fa163e074e61_660.jpg Пётр Ян Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец ММА, претендент на титул Ultimate Fighting Chaampionship в легчайшем весе рассказал о своём пути в смешанных единоборствах.

Дебютировал в Иркутске в 2013-м, узнав о бое за 10 дней до турнира. Борьбу изучал по ютубу, но в целом инстинкт был — благодаря уличным дракам. Первый бой выиграл нокаутом в дополнительном раунде — дали 20 тысяч рублей. Теперь у меня впереди бой за пояс чемпиона UFC. Приятно осознавать, что еще недавно дрался в омских клубах, а сейчас буду выступать с легендой на «Бойцовском острове», — приводит слова Яна Sports.ru.

Также боец отметил, что атмосфера ночных клубов его не раздражала, хотя все вокруг выпивали, а он всегда придерживался здорового образа жизни. 11 июля Ян сразится за чемпионский титул с легендарным бразильским бойцом Жозе Алду.

Как писал NEWS.ru, российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко ответил на вызов Сергея Харитонова провести поединок.