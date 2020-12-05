Пётр Ян отреагировал на вызов со стороны бывшего чемпиона UFC Диллашоу

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Пётр Ян отреагировал на вызов со стороны бывшего чемпиона организации американца Ти Джея Диллашоу. Россиянин резко вызвался в отношении оппонента.

Ян завоевал титул в июле 2020 года, нокаутировав бразильца Жозе Алдо. Диллашоу высмеял Яна, заявив, что тот победил бойца с рекордом 0-2 в дивизионе. Хотя на деле к тому моменту рекорд Алдо составлял 28-6. Кроме того, выступая ранее в полулёгком весе, он провёл семь успешных защит чемпионского титула кряду. Ян не стал разбрасываться громкими словами в адрес американского бойца.

Ты следующий, читер, — написал Пётр в Instagram.

Диллашоу был чемпионом UFC в легчайшем весе с 2014 по 2016 год, а также с 2017 по 2019. Однако в марте прошлого года было объявлено, что он провалил допинг-тест, после чего Ти Джей добровольно отказался от пояса. Затем он был дисквалифицирован на два года.

Тем не менее американец рассчитывает вернуться в октагон и заявляет, что снова станет чемпионом в своей категории. Петра Яна он считает слабым бойцом.

Как ранее писал NEWS.ru, Пётр Ян поделился подробностями беседы с обладателем пояса UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Встреча россиян состоялась на первом турнире промоушена Хабиба EFC 30 (Eagle Fighting Championship), прошедшем в Москве.