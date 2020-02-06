В предстоящий уик-энд уроженка Киргизии с русскими корнями и перуанским паспортом Валентина Шевченко по прозвищу Пуля проведёт третью защиту титула чемпионки UFC в наилегчайшем весе против Кэтлин Чукагян. NEWS.ru рассказывает об уникальной спортсменке, которую в России вправе считать своей, её взаимоотношениях с оружием и шансах стать лучшей женщиной-бойцом в истории.

Три родины и три страны

За Валентину Шевченко болеют в России как за свою, хоть она и её многолетний тренер Павел Федотов не выходят под российским триколором. Когда чемпионка UFC была почётным гостем турнира в Санкт-Петербурге, один болельщик из Кемерово преодолел несколько тысяч километров, чтобы стесняясь и путая слова, признаться ей в любви. Своего русского происхождения Валентина не стесняется и говорит об этом открыто.

Конечно, я — русская. Мой первый язык — «великий и могучий». Я родилась в Кыргызстане, как понимаете, это моя родина. Однако я прожила несколько лет в России. Выступала за национальную сборную РФ по тайскому боксу, — говорила Шевченко в интервью « Советскому спорту ».

Валентина вместе со старшей сестрой Антониной, которая также выступает в UFC, выросла в столице Киргизии Бишкеке и там же начала заниматься спортом. В секцию тхэквондо, где преподавал Федотов, она пришла в пять лет, а в 15 выиграла свой первый бой по правилам ММА, добив соперницу ударами. Один поединок в 2006 году Валентина провела в России, победив свою соперницу коронным приёмом Алексея Олейника — удушением Иезекииля. Несколько лет она жила в Сочи, откуда родом и её тренер.

История с Перу началась в её жизни восемь лет назад. Сёстры вместе с наставником отправились в южноамериканскую страну на семинар, а потом им предложили остаться и работать на постоянной основе. При этом Валентина постоянно приезжает к себе на родину, а на бои выходит с двумя флагами — Киргизии и Перу. Кроме того, тренировки в условиях высокогорья помогают сёстрам работать над выносливостью и успешно готовиться к главным поединкам.

«Если бы у тренера нашли пистолет, были бы печальные последствия»

Вооружённые ограбления — это бич всей латинской Америки. Даже во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро органы правопорядка не могли полностью обезопасить гостей от грабителей. Что там творится в обычное время, можно только представить. Валентина и Павел ужинали в ресторане в тот момент, когда туда ворвалась банда вооружённых грабителей, чьи лицы были скрыты мотоциклетными шлемами. Перед этим они успели ограбить несколько заведений и стремились сорвать куш побольше, пока за дело не взялась полиция.

Налётчики вели себя дерзко и не просто требовали у людей деньги и ценности, но и обыскивали их, угрожая оружием, а кого-то и били. У Федотова при себе был пистолет, на который он имеет разрешение, а потому он попросил Валентину укрыться за столом и решил ударить по преступникам с тыла. Одного из них он тяжело ранил выстрелом в спину (позже бандит скончался в больнице), а двое других успели удрать и, отстреливаясь, ранили тренера. Пуля прошла на вылет и не задела жизненно важных органов, но Валентине пришлось отвезти наставника в больницу, где он провёл неделю. Полиция не стала предъявлять претензий к Федотову и сочла его действия необходимой самообороной.

Павел имел пистолет, который он носит с собой вместе с лицензией на него. Если бы они нашли его — неизвестно, что бы произошло. Скорее всего, были бы печальные последствия, потому что в этом случае мы бы уже сто процентов не смогли защититься, а их могло разозлить наличие оружия, — объяснила действия Федотова Валентина Шевченко в интервью « Матч ТВ ».

Впрочем, Валентина и сама прекрасно владеет оружием и могла бы постоять за себя не только в ближнем бою. С 2008 года она регулярно участвует в турнирах по практической стрельбе из пистолета и неоднократно становилась призёром чемпионата Перу, соревнуясь с мужчинами.

В погоне за вторым поясом и реваншем

Свой очередной бой в UFC Валентина проведёт с официальной претенденткой на её пояс американкой армянского происхождения Кэтлин Чукагян. Назвать её серьёзной угрозой для Шевченко язык не повернётся. Все свои бои в UFC Кэтлин довела до решения, в шести из восьми выиграла, в том числе в прошлом году победила рейтинговых соперниц Джоанн Колдервуд и Дженнифер Майю. Рассматривать всерьёз её шансы против чемпионки не хотят даже букмекеры, дающие на победу претендентки котировки 1 к 8. При этом Чукагян не обладает какой-то мощной борцовской техникой, чтобы удивить Валентину, и нокаутирующая мощь в её руках также не наблюдается.

Вся интрига сводится к тому, как именно Валентина добьётся победы. Будет ли она осторожно атаковать высокую соперницу с дистанции, как это было в поединке с Холли Холм, которая имеет те же 10 см преимущества в росте, или попытается переводить бой в партер, что удачно получалось в нескольких последних схватках. У Чукагян неплохие шансы дождаться судейского решения, и это может стать для неё локальным успехом.

Проблема оппозиции для чемпионки этого дивизиона стоит настолько остро, что следующим испытанием для Валентины должно стать межвесовое противостояние. С одной стороны, китаянка Вейли Чжан грозится подняться в 57 кг и забрать второй пояс. Её бой с Шевченко будет логичен, если она одержит столь же убедительную победу над полькой Йоанной Енджейчик. С другой стороны, сама Валентина мечтает о третьем бое с Амандой Нуньес. Владеющая двумя титулами в легчайшем и полулёгком весе бразильянка — единственная, кто сумел победить Шевченко, но оба поединка прошли в упорной борьбе, хотя Нуньес намного крупнее от природы. Если Шевченко с третьей попытки удастся взять верх над львицей, нокаутировавшей саму Кристиану Сайборг, она сможет считаться лучшей женщиной-бойцом вне зависимости от весовых категорий.