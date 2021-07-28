Появилось видео потери сознания Таймазовой после схватки на татами

Читайте нас в Google Новости

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова потеряла сознание после схватки с японкой Араи Чизуру в полуфинале Олимпийского турнира-2020 в Токио. Видео было опубликовано на YouTube-канале Telesport.

Поединок завершился поражением россиянки иппоном на 17-й минуте.

В итоге Таймазова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг. В схватке за бронзу она победила Барбару Матич из Хорватии — 0s1:1s1.

Она осталась недовольна судейством в полуфинале с Чизуру и назвала его произволом.

Позже в среду гимнаст Никита Нагорный взял бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио в индивидуальном многоборье.